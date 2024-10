Trainereffekt bei Altach blieb aus: Rapid gewann im Ländle 1:0

Rapid gewinnt in Altach: Rapid befindet sich weiterhin in der Erfolgsspur. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag in der neunten Runde der Fußball-Bundesliga durch ein Tor von Dion Beljo (36.) einen 1:0-Auswärtssieg über den SCR Altach, sind damit schon seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und übernahmen zumindest vorerst auch die Tabellenführung.