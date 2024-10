Erschöpftes Duo bei Schneefall von Klettersteig in Absam gerettet

Absam – Zwei Alpinisten sind am Samstag in Absam in Bergnot geraten und mussten gerettet werden. Der 24-jährige Deutsche und der 21-jährige Israeli starteten gegen 11 Uhr eine Tour am anspruchsvollen Absamer Klettersteig und erreichten gegen 17.40 Uhr den Ausstieg. Aufgrund ihrer Erschöpfung und der Wetterbedingungen – Schneefall und 30 Zentimeter Neuschnee – konnten die beiden nicht mehr ohne Hilfe absteigen. Zudem fanden sie den Steig wegen des Schnees nicht mehr.