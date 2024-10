Erneut am Weltcup-Podest: Tirols Mountainbike-Jungstar Stigger legte als Zweite nach

Die Haimingerin Laura Stigger fuhr als Zweite in Mont-Sainte-Anne im Cross Country beim Weltcup-Finale knapp am Sieg vorbei.

Mont-Sainte-Anne – Nach dem Sieg beim Weltcup in Lake Placid (USA) legte Tirols Mountainbike-Jungstar Laura Stigger am Sonntag beim Finale mit einem zweiten Platz nach. Die Haimingerin fuhr beim Weltcup in Mont-Sainte-Anne (CDN) auf den zweiten Rang und musste sich dabei nur der Französin Loana Lecomte geschlagen geben. Rang drei ging an ihre Specialized-Teamkollegin Sina Frei. Sehr stark präsentierte sich auch Stiggers Tiroler Kollegin Tamara Wiedmann, die mit Rang neun direkt in die Weltspitze fuhr. Die Silzer Marathon-Weltmeisterin Mona Mitterwallner kam nicht über Rang 21 hinaus.