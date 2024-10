Nach verlorenem Kampf gegen den Krebs: Pop-Ikone Madonna meldet sich zum Tod ihres Bruders

New York – Ein jüngerer Bruder der US-Musikerin Madonna (66) ist tot. Christopher Ciccone sei im Alter von 63 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie über einen Sprecher mit. Sein Ehemann, der britische Schauspieler Ray Thacker, und andere Nahestehende seien an seiner Seite gewesen, hieß es in der Mitteilung. Madonna selbst äußerte sich über die sozialen Medien zunächst nicht. Erst im Februar 2023 war ein älterer Bruder, Anthony Ciccone, mit 66 Jahren gestorben.