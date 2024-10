Pedale verwechselt: Voll besetztes Auto fuhr auf Achenseestraße über Abhang

Wiesing – Weil er Gas- und Bremspedal verwechselte, ist ein 79-Jähriger am Sonntag mit einem voll besetzten Auto über einen Abhang gefahren. Der Mann wollte am Nachmittag beim Parkplatz an der Kanzelkehre einparken und erwischte dabei das falsche Pedal. Das Auto fuhr daraufhin sieben Meter bergab.