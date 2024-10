Hisbollah meldet Angriff auf Militärstützpunkt nahe Haifa

Medienberichten zufolge schlugen zwei Raketen in der drittgrößten israelischen Stadt ein. Die Polizei meldete Schäden an Gebäuden und mehrere Leichtverletzte, die in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die israelische Armee reagierte umgehend mit Luftangriffen auf Ziele der Hisbollah in Beirut, darunter Einrichtungen des Geheimdienstes, Kommandozentralen und Infrastruktur. Auch im Südlibanon und in der Bekaa-Ebene wurden Ziele der Hisbollah angegriffen. Zuvor hatte die Hisbollah bereits zwei Drohnenangriffe auf einen weiteren Militärstützpunkt in dem Gebiet im Norden von Israel gemeldet.