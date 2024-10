Schuppen in Hötting stand in Flammen, 85-Jähriger bei Löschversuch verletzt

Innsbruck – Zu dem Brand kam es laut Polizei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr. In einem Holzschuppen in der Schießstandgasse brach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus, das der Besitzer des Schuppens bemerkte. Der 85-jährige Österreicher setzte einen Notruf ab und versuchte dann selbst, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.