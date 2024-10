Alpinisten in Alpbach mit E-Bikes unterwegs und bestohlen

Unschön endete ein Ausflug in Alpbach für zwei Österreicher, denen ein E-Bike gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

Alpbach – Das schöne Wetter am Sonntag nutzten zwei Österreicher für eine Bergtour zum großen Galtenberg in Alpbach. Die Tour startete mit einer Strecke auf dem E-Bike, welche die beiden zum Hochleger der Farmkehrhütte führte. Dort stellten sie die Fahrräder ab, wobei sie diese nicht absperrten, und gingen zu Fuß weiter.

Als sie gegen 15 Uhr zurückkehrten, war nur noch eines der beiden E-Bikes am Abstellplatz, das andere wurde gestohlen. „Die Sichtung der Videoüberwachungsanlage zeigte den Tatverdächtigen, der um 15.24 Uhr mit eben jenem Fahrrad in Alpbach unterwegs war“, so die Polizei.