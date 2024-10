Erneuter Vorfall: Feuerschutz-System von Ryanair-Maschine schlug Alarm

Rom – Eine Ryanair-Maschine, unterwegs vom deutschen Memmingen nach Brindisi in Süditalien, hat am Sonntag ein Problem mit dem Brandschutzsystem des Triebwerks gemeldet. Eine Warnanzeige leuchtete auf. Das Flugzeug landete aber sicher und die Passagiere stiegen wie gewohnt aus, wie italienische Medien berichteten. Das Flugzeug blieb für weitere Kontrollen am Boden. Es war das dritte Problem mit einer Ryanair-Maschine in Italien binnen einer Woche.

Am Donnerstag hatte das Triebwerk eines Fliegers der irischen Fluggesellschaft auf der Startbahn in Brindisi Feuer gefangen, als er in Richtung Turin starten sollte. Die 184 Passagiere verließen die Maschine über die Notrutschen. Der internationale Flughafen Orio al Serio in Bergamo 60 Kilometer westlich von Mailand wurde am vergangenen Dienstag geschlossen, nachdem der Reifen eines Ryanair-Flugzeugs bei der Landung geplatzt war. Niemand an Bord wurde verletzt. (APA)