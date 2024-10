Leiche in Wien entdeckt: Mann offenbar mit Axt getötet

Wien – Eine tote Person ist am Montagvormittag in Wien-Favoriten gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, habe zuvor ein Mann auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich erklärt, dass eine Leiche in seiner Wohnung im Favoritner Sonnwendviertel liege. Beamte der WEGA eilten daraufhin zu der genannten Wohnadresse und öffneten die Tür. Dort fand die Polizei dann eine von massiven Verletzungen gezeichnete Leiche eines Mannes.