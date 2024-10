Pauken, powdern, Party machen: Die wichtigsten Fakten zur Universität im Überblick

Mit Oktober hat an vielen Universitäten Österreichs das neue Studiensemester begonnen – auch an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Mit rund 36.000 Studierenden gilt Innsbruck schon lange als Studentenstadt. Nicht nur wegen des großen Angebotes an Studiengängen, sondern auch wegen des sportlichen Freizeitangebotes entscheiden sich viele junge Menschen für ein Studium in Tirol.