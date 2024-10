Radfahrerin prallte gegen Lkw in Obsteig: Mehrere Knochenbrüche

Obsteig – Gleich mehrere Knochenbrüche am linken Fuß zog sich am Montag eine 50-jährige Radfahrerin in Obsteig zu. Die Frau wollte gegen 6.18 Uhr auf einem Radweg die B189 kreuzen. Beim wieder Auffahren auf den Radweg auf der anderen Straßenseite habe die Frau laut Polizei eine Mülltonne touchiert.