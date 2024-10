Unbekannte brachen in Wohnungen in Innsbruck und Aldrans ein

Bisher unbekannte Täter brachen laut Polizei in Wohnungen in Innsbruck und Aldrans ein. Sie erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld.

Innsbruck, Aldrans – Am Montagabend zwischen 20 und 23 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung in Innsbruck eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, sollen sie ein Fenster eingeschlagen, ins Haus eingestiegen und aus der Handtasche der 50-jährigen Bewohnerin mehrere Hundert Euro gestohlen haben.

Am selben Abend bzw. in der Nacht auf Mittwoch geschah auch in Aldrans ein Einbruch. Zwischen 21 und 1.20 Uhr sollen wiederum Unbekannte eine Eingangstür aufgehebelt und aus einer Schublade in der Wohnung einer 39-Jährigen mehrere Tausend Euro Bargeld mitgenommen haben.