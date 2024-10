Kunst erleben im Circus-Zelt

Von 18. Oktober bis 10. November macht das Circus-Theater Roncalli im Rahmen der neuen „ARTistART“-Tournee in Innsbruck Halt und schlägt sein Zelt auf dem Freigelände der Olympia-World auf.

Seit fast 50 Jahren begeistert das Circus-Theater Roncalli mit einer einzigartigen Mischung aus Nostalgie und Moderne Circus-Fans auf der ganzen Welt. An der Spitze seit 1976: Gründer und Circus-Direktor Bernhard Paul.

Der Name Roncalli steht heute für die Erneuerung der Circuskunst und für kreative künstlerische Impulse weit über die Manege hinaus, so reist das Unternehmen sei 2018 ohne Tiere durch Deutschland und Österreich und bietet stattdessen eine hochwertige Mischung aus exzellenter Artistik und charmanter Clownerie.

„Statt auf Tiere, setzen wir seit Jahren auf Menschen. Und unsere Artisten leisten Unglaubliches.“ Bernhard Paul, Roncalli Gründer und Circus-Direktor

Tierfrei seit 2018

„Vor einigen Jahren stand ich auf einem unserer Circusplätze mitten in der Stadt. Es war Sommer, es war heiß, der Asphalt unter unseren Füßen hat sich aufgeheizt und rundherum fuhren Autos, Straßenbahnen und Fahrräder klingelten. Wir hatten keine Wildtiere, reisten aber noch mit Pferden. Ich ging in den Stall und dachte ‚Hier will ich nicht Pferd sein‘. Zeiten ändern sich und wir müssen uns mit ihnen weiterentwickeln. Statt auf Tiere, setzen wir seit Jahren auf Menschen. Und unsere Artisten leisten Unglaubliches.“

Poetische-magische Reise

Es ist eine magische Hommage an die Kunstwelt, die Paul in seinem ikonischen blau-weiß gestreiften Zelt kreiert hat: Die Roncalli-Künstler verneigen sich vor Größen wie Frida Kahlo oder Picasso und entführen auf eine poetische Reise in das samtige Manegenrund. Drei Clowns bringen dabei das Publikum zum Lachen: Matute und Canutito Jr. sorgen für Spaß in der Manege, während Weißclown und Roncalli-Ikone Gensi mit seinem Spiel die Herzen berührt. Die Show verspricht eine bunte Mischung aus hochkarätiger Clownerie, Tanz, Live-Musik und internationalen Spitzenartisten, die das Publikum zum Träumen einlädt und den Alltag für ein paar Stunden vergessen lässt: Das Duo Turkeev, u.a. bekannt aus „Das Supertalent“, und Alisa Shehter brillieren mit sinnlichen Darbietungen wenige Meter unter der Circus-Kuppel, während Professor Wacko mit seiner Slapstick-Nummer auf dem Trampolin die Zuschauer zum Lachen bringt. Das Duo Cardio zeigt seine waghalsige Perch-Nummer und die Adem Crew überzeugt mit energiegeladenen Breakdance-Choreographien. Dynamisch wird es auch beim Trio Bokafi mit ihrer spektakulären Sprungakrobatik und gewagten Salti.

ARTistART-Tournee