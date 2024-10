Erneut drohten Unbekannte mit Anschlägen: Drei Landeshauptstädte betroffen

Salzburg/Linz/Graz – Erneut ist es in drei Bundesländern zu Polizeieinsätzen aufgrund von Drohungen gekommen. In der Stadt Salzburg musste das Einkaufszentrum Europark geräumt werden. In Graz war die Keplerstraße im Bezirk Lend betroffen. Und in Linz musste erneut eine Schule evakuiert werden.

Erst in der vergangenen Woche hatte es eine Reihe von Bombendrohungen gegen mehrere österreichische Bahnhöfe gegeben. Die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ermitteln.

Salzburger Europark evakuiert

Nach einer gefährlichen Drohung musste bereits am Montagabend der Salzburger Europark, eines der größten Einkaufszentren Österreichs, von der Polizei evakuiert werden. Die Drohung war kurz vor Ladenschluss bei der Exekutive eingegangen. Kunden und Mitarbeiter mussten in der Folge das Gebäude verlassen. Polizisten sperrten das Areal großräumig ab und durchsuchten das Einkaufszentrum und die Tiefgarage nach verdächtigen Gegenständen. Gefunden wurde dabei nichts.

Sperre in Graz nach Hinweis auf Sprengsätze

Wegen einer eingelangten Drohung wurde Dienstagvormittag dann die Keplerstraße im Grazer Bezirk Lend gesperrt. Bei der Landespolizeidirektion Steiermark war eine Drohnachricht per E-Mail mit Hinweis auf Sprengsätze eingegangen. Es kam zu umfassende Absperr- und Evakuierungsmaßnahmen im Bereich der Keplerstraße. Auch zwei Schulstandorte (ein Gymnasium sowie eine Volks- und Mittelschule) in diesem Bereich wurden evakuiert. Sprengstoffexperten und Suchhunde waren dort am Nachmittag noch im Einsatz, während die Keplerstraße selbst kurz nach 13.00 Uhr wieder freigegeben wurde.

Drohung gegen Schule in Linz