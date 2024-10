Machtwechsel: Henri von Luxemburg (69) will den Thron an seinen Sohn übergeben

Luxemburgs Großherzog Henri will das Datum für den Thronwechsel noch nicht verraten. „Es ist aber klar, dass es keine Ewigkeit dauern wird“, sagte er anlässlich der bevorstehenden Ernennung seines Sohnes Guillaume zu seinem Stellvertreter in einem vom Palast verbreiteten Interview. Die Statthalterschaft sei der erste Schritt. „Und dann machen wir mit dem zweiten Schritt weiter“, sagte der 69-Jährige, der seit 2000 Staatschef des zweitkleinsten Landes der EU ist.

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Großherzogs sei, „die nationale Einheit aufrechtzuerhalten“, sagte Henri. In Europa gebe es zehn Monarchien. „Sie sind alle mehr oder weniger akzeptiert.“ Er sehe sein Amt „als Dienst an der Nation, am Volk, am Luxemburger Land“, sagte der Großherzog. „Wenn die Menschen hier keine Monarchie mehr wollen, dann werden wir etwas anderes machen.“