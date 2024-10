Fensterscheiben in Natters und Mutters eingeschlagen: Täter gesucht

Natters, Mutters – In Mutters und Natters wurden am Montag und Dienstag die Fensterscheiben zweier Fahrzeuge eingeschlagen. Ob die beiden Sachbeschädigungen zusammenhängen, sei laut Polizei bislang unklar.

In Natters etwa schlug ein bisher unbekannter Täter die hintere linke Scheibe eines Pkw ein, der zum Tatzeitpunkt in Natters, Heuweg, in einer Ausbuchtung stand. Dies sei in der Zeit vom 7.10.2024, 14.30 Uhr bis 8.10.2024, 7.50 Uhr passiert.