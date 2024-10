Das bewegte und kurze Leben der Lisa Marie Presley aufgearbeitet

Los Angeles – Die Autobiografie der 2023 im Alter von nur 54 Jahren gestorbenen Elvis-Tochter Lisa Marie Presley ist posthum veröffentlicht worden. Ihre Tochter, die Schauspielerin Riley Keough, habe die Memoiren „From Here to the Great Unknown – Von hier ins Ungewisse. Erinnerungen“ mithilfe von Tonbandaufnahmen ihrer Mutter fertiggestellt, teilte der Penguin Verlag mit.