Hurrikan "Milton" nahm erneut an Stärke zu

Der auf den US-Bundesstaat Florida zurasende Sturm "Milton" hat an Stärke zugenommen und ist erneut zu einem Hurrikan der höchsten Stufe fünf geworden. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA teilte am Dienstag mit, "Milton" habe Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern. Schwankungen in der Intensität seien wahrscheinlich. "Milton" werde aber voraussichtlich ein gefährlicher Hurrikan sein, wenn er am Mittwochabend die Westküste von Florida erreiche.