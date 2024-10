Selenskyj beim Ukraine-Südosteuropa-Gipfel in Dubrovnik

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen in der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik eingetroffen. "Mit Ministerpräsident (Andrej) Plenkovic werden wir eine weitere Verteidigungszusammenarbeit, die Behandlung von unseren verwundeten Kämpfern und auch den Wiederaufbau der Ukraine diskutieren", schrieb der Staatschef auf X. Dazu werde er am Ukraine-Südosteuropa-Gipfel mit gut einem Dutzend südosteuropäischen Staaten teilnehmen.

Dabei sollen die Umsetzung des Friedensplans und die Integration der Ukraine in die Europäische Union und das Militärbündnis NATO besprochen werden. Ursprünglich war Selenskyj am Samstag in Deutschland erwartet worden, wo auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein auf Einladung des US-Präsidenten Joe Biden die Ukraine-Kontaktgruppe zusammentreffen sollte. Allerdings hat Biden Dienstagabend wegen des Hurrikans "Milton" seine persönliche Teilnahme in Ramstein abgesagt. Es ist bisher unklar, ob das Treffen dennoch stattfinden wird und wenn ja, auf welcher Ebene. Die Ukraine wehrt sich mit internationaler Unterstützung seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen die russische Invasion.