Südosteuropäer verlangen russischen Abzug aus der Ukraine

Zwölf südosteuropäische Staaten und die Türkei haben sich darauf geeinigt, dass ein Rückzug Russland aus allen besetzten Gebieten in der Ukraine Bedingung für einen Frieden sei. Sie sprachen sich für den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus sowie für eine Aufnahme der Ukraine in die NATO. Das geht aus der Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffens im kroatischen Dubrovnik hervor, die sie gemeinsam mit Selenskyj unterschrieben.

Ursprünglich war Selenskyj am Samstag in Deutschland erwartet worden, wo auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein auf Einladung des US-Präsidenten Joe Biden die Ukraine-Kontaktgruppe zusammentreffen sollte. Allerdings hat Biden Dienstagabend wegen des Hurrikans "Milton" seine persönliche Teilnahme in Ramstein abgesagt.