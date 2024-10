Minnesota will mit Rossi zurück ins NHL-Play-off

Nach einer mannschaftlich enttäuschenden, für ihn persönlich aber starken Saison will Marco Rossi mit Minnesota Wild wieder angreifen. Der Vorarlberger startet am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets in die National Hockey League (NHL) und will mit dem Team aus St. Paul zurück ins Play-off. Rossi ist zum Auftakt wie schon zuletzt Österreichs einziger Profi in der stärksten Eishockey-Liga der Welt.