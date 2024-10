Warten auf Van der Bellen: Vergibt er jetzt den Auftrag zur Regierungsbildung an Kickl?

Wien – Nach dem Abschluss der Vieraugengespräche mit der Parteichefin und den vier Parteichefs will sich das Staatsoberhaupt an die Bevölkerung wenden. Die Gespräche wurden gestern abgeschlossen. In der Präsidentschaftskanzlei wollte oder konnte man späten Nachmittag des Dienstags noch nicht sagen, wann sich Alexander Van der Bellen zu Wort meldet. Und offen ist, ob er dann schon einen Regierungsbildungsauftrag vergibt und, wenn ja, an wen. Zuletzt häuften sich die Stimmen, die davon ausgehen, dass dieser Auftrag Herbert Kickl zustehen würde. Seine FPÖ wurde am 29. September stimmenstärkste Partei. Doch ob Kickl eine Koalition zustande bringt, gilt als völlig offen. Die Koalitionsverhandlungen, egal ob diese Kickl mit der ÖVP führt oder Karl Nehammer von der ÖVP, um mit SPÖ und NEOS oder Grüne eine Koalition zu bilden, werden lange dauern. Vor Weihnachten ist keine neue Regierung realistisch.