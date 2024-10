Neuer Trakt zum Jubiläum: Kufsteiner Krankenhaus feiert 25 Jahre mit Anspannung und Ausbauplänen

Die personelle Lage sei stabil, aber die Wintersaison wird am BKH Kufstein sicher herausfordernd. Am Sonntag lädt man erst mal zum Tag der offenen Tür, bevor die Pläne für einen Zubau zum Haus wieder in den Fokus rücken.

Kufstein – Eines eint viele EinwohnerInnen rund um Kufstein: Sie wurden im Bezirkskrankenhaus Kufstein (BKH) geboren. Rein statistisch gesehen betrifft dies jede/n fünfte/n BewohnerIn. Am Sonntag wird das 25-jährige Bestehen mit einem großen Fest gefeiert (Programm: Tag der offenen Tür 2024 des BKH Kufstein). Abseits der Feierlaune schwingt dieser Tage aber auch etwas Anspannung mit. Personell sei die Lage zwar stabil, „aber es ist kein Zustand, der belastungsfähig ist“, sagt der ärztliche Direktor Peter Ostertag. „Wir hoffen, gut über den Winter zu kommen.“ Die Saison sei fordernd, immerhin hat das Kufsteiner BKH neben Pädiatrie und Onkologie einen seiner Schwerpunkte auf Traumatologie gelegt. Entsprechend erwartet man die üblichen „Skihaxen“, wie man in Tirol so schön sagt.

Ausbau soll mehr Betten bringen

Das Paradoxe an der Personalsituation: Noch nie arbeiteten mit 1322 Angestellten so viele Menschen im Haus, wie heute. Und: Die Zahl der zu betreuenden Betten soll dank Zubau sogar wachsen. Geplant sind neue Vierbettzimmer für insgesamt 52 weitere Betten. Derzeit sind 372 sogenannte Systembetten in Betrieb. „Es gibt immer wieder angespannte Situationen“, erklärt Ostertag zur Auslastung. Gangbetten, wie man sie aus Spitälern in größeren Städten kennt, habe es fallweise auch in Kufstein gegeben, „wir versuchen das aber nach allen Möglichkeiten zu vermeiden. Es ist wirklich der letzte Ausweg, bevor wir PatientInnen gar nicht behandeln können.“

Außerdem soll der Operationsbereich um sterile, vorgelagerte Räume, erweitert werden. Bau- und Finanzierungspläne für den Zubau stehen, nun ist die Politik am Zug.

Das Krankenhausjahr in Zahlen © Quelle: BKH Kufstein (2023), Foto: Raum15, Grafik: TT

Für den Zubau wird es mehr Personal brauchen, insbesondere Pflegekräfte. Und um diese herrscht im Gesundheitsbereich ohnehin schon ein „G‘riss“ weil Mangelware. Mit dem benachbarten Pflegecampus mit derzeit 208 SchülerInnen sitze man zumindest an der Quelle, meint Ostertag. „Aber nicht zu bauen, weil wir einen Personalmangel haben könnten, wäre sicher falsch. Die PatientInnen werden kommen. Und wir werden diese unterzubringen haben. Wir können sie nicht abweisen, wenn sie bedürftig sind.“

Peter Ostertag, ärztlicher Direktor, spricht vom Winter als herausfordernde Saison für das BKH. © Raum15

Ein Blick in die Statistik zeigt rund 5,2 Millionen Patientenkontakte in den vergangenen 25 Jahren, 700.000 davon waren stationäre Fälle. Wobei PatientInnen inzwischen immer weniger lang im Haus bleiben, im Schnitt 3,92 Tage. Dafür gibt es mehr ambulante und tagesklinische Eingriffe. Der aktuelle Österreichische Strukturplan Gesundheit läuft bis Ende 2025Der aktuelle Österreichische Strukturplan Gesundheit läuft bis Ende 2025. Mit Blick auf die geplante Bettenkapazität sei dieser „sehr weise“ erstellt worden, findet Ostertag.

Pflegermangel bringt OP-Wartezeiten

Bemerkbar macht sich der Mangel an Pflegefachkräften bereits im OP-Bereich. Dort fehlt es an sogenannten InstrumentaristInnenen und „unsterilen Bediensteten“, also jene AssistentInnen, die ChirurgInnen während des Eingriffs Skalpell und Co. reichen. Derzeit werden diese Aufgaben aufgeteilt, ÄrztInnen assistieren sich gegenseitig, logistische Aufgaben werden von der Pflege in andere Abteilungen ausgelagert. Zur Gänze kompensieren lässt sich der Mangel dadurch nicht: Weniger dringende Operationen müssen seit einigen Monaten mitunter verschoben werden. So kann man aktuell laut Ostertag immerhin 94 Prozent der Kapazität, die man vor der Covid19-Pandemie (2019) hatte, abwickeln.

In Zahlen: 2023 wurden 10.600 Operationen durchgeführt. „Wir sehen, dass wir hier ein Nadelöhr haben. Für elektive Eingriffe können sich längere Wartezeiten ergeben. Darüber sind wir genauso wie unsere PatientInnen unglücklich.“ Notfälle oder beispielsweise TumorpatientInnen werden „natürlich vorgereiht“, eine Nasenscheidenwand-Korrektur muss warten. Für eine Operation brauche es sechs verschiedene Fachdisziplinen. „Das ist wie eine Maschinerie. Wenn es da nur an Personal für eine mangelt, gerät das gesamte Getriebe ins Stottern.“

Ärzte-Engpass „draußen“ bemerkbar

Bei den ÄrztInnen gebe es hingegen keinen eklatanten Mangel, „aber wir sind an der Kante.“ Anders als rund ums Krankenhaus: im niedergelassenen Bereich fehlen in der Region zahlreiche MedizinerInnen. Das wirkt sich auf den Betrieb im BKH aus. „Wir merken, dass PatientInnen unsere Nothilfe aufsuchen, weil sie keinen Allgemeinmediziner haben, dieser nicht offen hat oder sie nicht wissen, wohin“, schildert der ärztliche Direktor. 240.000 ambulante Besuche gab es im Vorjahr. Wobei Ostertag das Problem weniger in den vollen Ambulanzen, als in der fehlenden Nachversorgung von PatientInnen in ihrer Umgebung, nachdem sie im Krankenhaus stationär behandelt wurden, sieht.

Generell steigt die Zahl der Besuche in den Ambulanzen, „deutlich mehr, als die Demografie vermuten lässt“, Ostertag ortet den Grund in Mentalität: Weil der Patient oder die PatientIn heute schneller zum Arzt geht, und dann häufig einen Rundum-Check haben will. Kosten, die letztlich die Allgemeinheit tragen muss. „Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, dass wir mit diesen Ressourcen sparsam umgehen.“

Das BKH sei in seiner Bedeutung als der Gesundheitsversorger der Region gewachsen, meint der ärztliche Direktor rückblickend auf die „25 Jahre Erfolgsgeschichte, die wir am Sonntag mit allen feiern wollen.“