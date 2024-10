Verheerende Luftangriffe auf Beirut, Damaskus und Gaza: Israel schlägt wild um sich

Die Regierung Netanyahu intensiviert die Attacken auf den Libanon und greift gleichzeitig auch im Gazastreifen und in Syrien an.

Tel Aviv, Beirut, Damaskus, Gaza – Bei israelischen Angriffen im Libanon sind am Dienstag nach Behördenangaben mindestens 36 Menschen getötet worden. 150 weitere Personen wurden verletzt, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Auch die syrische Hauptstadt Damaskus sowie Gaza-Stadt wurden am Dienstag von Israel angegriffen.

Allein am Dienstag registrierte der Notfallausschuss der geschäftsführenden Regierung insgesamt 137 israelische Luftangriffe im Libanon. Massive Zerstörung verursachten die Angriffe in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut, die als Hochburg der Hisbollah-Miliz gelten. Vier Wohngebäude seien eingestürzt. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz droht mit verstärkten Attacken, sollte Israel weiter den Libanon angreifen.

Demnach sollen Israels Vergeltungsmaßnahmen "voraussichtlich erheblich sein" und eine Kombination aus Luftangriffen auf militärische Ziele im Iran und verborgenen Angriffen - ähnlich wie die Tötung des Hamas-Auslandschef Ismail Hanija in Teheran - sein. Israel habe auch mögliche Angriffe auf die iranische Ölinfrastruktur in Erwägung gezogen.

Die israelische Armee hatte mitgeteilt, dass am Dienstag insgesamt 180 Geschosse aus dem Libanon registriert worden seien, die auf Ziele im Norden Israels und vor allem in Haifa gerichtet gewesen seien. Die meisten der Geschosse seien abgefangen worden, einige aber auch in Vororten der wichtigsten Hafenstadt Israels eingeschlagen. Eine Frau in Haifa wurde leicht verletzt.