Kulttrainer Klopp wird „Head of Global Soccer“ bei Red Bull

Fuschl – Jetzt ist es offiziell! Jürgen Klopp heuert bei Red Bull an. Der deutsche Erfolgscoach wird „Head of Global Soccer“. Mittwochfrüh bestätigte der Getränkekonzern aus Fuschl die Nachricht mit einem längeren Statement. „Ich möchte das unglaubliche fußballerische Talent, das wir haben, entwickeln, verbessern und fördern“, sagte der 57-Jährige, der am 1. Jänner 2025 beginnen wird. „Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen.“