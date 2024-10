Boxer kürten ihre Meister, junge Gymnastinnen trumpften in Graz auf

Volleyball: Für die TI-axess-Damen gab es beim MEVZA-Supercup zuletzt in Maribor nichts zu gewinnen: Gegen Sieger Budapest, die schlussendlich zweitplatzierten Gastgeberinnen von OK Maribor und auch gegen Dinamo Zagreb unterlag man jeweils mit 0:3. Nächste Spiele: AV-Auftakt am Samstag zu Hause gegen Salzburg und ÖVV-Auftakt am Sonntag in Dornbirn.