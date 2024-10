Tetris komplett durchgespielt: 16-Jähriger schafft das bislang Unmögliche

New York – Ein US-Teenager hat es – in einer angepassten Version – als erster Mensch geschafft, das Videospiel "Tetris" komplett abzuschließen und auf den Anfang zurückzukehren. Der 16-Jährige, der unter dem Pseudonym "dogplayingtetris" aktiv ist, brauchte in einem Twitch-Livestream gut 80 Minuten, um in der klassischen NES-Version über Level 255 zu kommen. Der Zähler sprang danach auf Level 0 – im Spielerjargon "Rebirth" genannt. Im zweiten Durchlauf schaffte er es noch einmal bis Level 91.