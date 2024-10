Mensa zu, was tun? Hier bekommt man in Innsbruck günstige Mittagsgerichte

Das Wintersemester hat bereits begonnen, die Sommerpause so manch einer Mensa ist jedoch noch nicht vorbei. Immer ein Döner oder eine Pizza – nicht das Wahre. Deshalb haben wir uns 5 (Werk-) Tage lang durch ausgewählte Mittagsgerichte in Innsbrucker Lokalen geschlemmt und sie für euch in puncto Geschmack, Preis-Leistung und Atmosphäre bewertet.