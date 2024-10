Rudi Fußi sieht die SPÖ in einem „erbärmlichen Zustand“ und fordert Babler heraus

Neuer Richtungskampf in der SPÖ? Rudi Fußi fordert Andreas Babler heraus. Er will in einer Urabstimmung Parteivorsitzender werden. Dafür muss er zuvor bis Jahresende 14.000 Unterschriften von Parteimitgliedern sammeln.

Es war der Bundespräsident, der seinen Zeitplan durcheinandergewirbelt hatte. Der Countdown zur Bekanntgabe seiner Kandidatur zum Vorsitz der SPÖ wurde kurzerhand gestoppt. Denn Alexander Van Bellen lud auf 13 Uhr in die Hofburg. Also verschob Rudi Fußi seine Pressekonferenz von 13 Uhr auf 14.30 Uhr.

Doch was er dann zu sagen hatte, hatte nichts an Gewicht verloren. „Der Zustand meiner Partei ist noch erbärmlicher als der Zustand der Republik.“ Deshalb will der 46jährige Unternehmer und PR-Berater Parteivorsitzender werden.

SPÖ neue Richtung geben

Dabei kandidiere er aber nicht gegen den derzeitigen Parteichef Andreas Babler, den er als „großen Sozialdemokraten“ und Freund bezeichnete, er kandidiere für die Partei, will ihr eine neue Richtung geben.

Der Parteisonntag haben bei ihm das Fass zum Überlaufen gebracht. So habe man am Abend der Nationalratswahl jubelnde Menschen in den Parteizentralen – auch bei der SPÖ – gesehen. Trotz dieses Ergebnisses. „Ich will verankern, dass die Interessen der Republik über den Interessen der Partei und über den Interessen des Individuums zu stehen haben“, gab er sein Motto aus.

Vorbild ist Bruno Kreisky

„Ich werde in der Sozialdemokratischen Partei einen neuen Stil einführen“, versprach Fußi, der Bruno Kreisky als sein politisches Vorbild bezeichnete. Er wolle sich an die Kernbegriffe aus Kreiskys Programm halten: „Leistung, Aufstieg. Sicherheit.“ Auf Dirty Campaigning will der Unternehmer „vollends verzichten“, wie er versprach – „und ich weiß wie komisch das aus meinem Munde klingt“.

Auch inhaltlich hat sich Fußi schon Gedanken gemacht. So will er in den kommenden Wochen „Pläne für ein rot-weiß-rotes Wirtschaftswunder“ vorlegen, die „Teilung der Gesellschaft beenden“, durch ganztägige Kinderbetreuung „hunderttausende Frauen befreien“, die Korruption „ausrotten“ und Klarheit bei Asyl und Migration schaffen. Österreich habe sich bei Letzterem „übernommen“, woran aber nicht Ausländer schuld seien, sondern die Politik.

Dass er kein Interesse an Gesprächen mit der FPÖ hätte, machte Fußi ebenso klar.

Fußi setzt auf das Miteinander. Er will eine gemeinsame Erzählung der Sozialdemokratie, bei der es wieder um die Menschen geht, nicht um die Eigeninteressen.

Bis zum 31. Dezember muss Fußi jetzt 14.000 Unterschriften von Parteimitgliedern sammeln. Dafür braucht er Unterstützung aus der Partei. Er will daher alle roten Landesparteichefs für sich gewinnen.