Bauarbeiter in Tux von schwerem Bauteil am Kopf getroffen

Tux – Am Mittwoch kam es in Tux auf einer Baustelle zu einem schweren Unfall. Mit einem Kran wurde gegen 9.55 Uhr, auf einer Palette gesichtert, ein mehrere hundert Kilogramm schweres Bauteil transportiert. Aus unbekannter Ursache kam das Teil ins Schwanken und kippte von der Palette. Dabei wurde ein 57-jähriger Arbeiter am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt.