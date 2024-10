Chlorgasaustritt in Steeger Hotel: 56-Jähriger mit Verdacht auf Gasvergiftung eingeliefert

Steeg – Am Mittwoch kam es in einem Hotel in Steeg zu einem Chlorgasaustritt. Ein 56-jähriger Mann führte gegen 12.30 Uhr Arbeiten im Technikraum an der Chloranlage durch, als das Gas austrat. Der Mann konnte den betroffenen Kanister und den Technikraum noch selbständig verschließen, bevor er die Rettungskette in Gang setzte.