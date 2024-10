Motorradlenker (52) in Münster bei Kollision mit Auto verletzt

Münster – Ein 61-jähriger Autolenker war am Mittwochnachmittag, kurz vor 16 Uhr, mit seinem Pkw von Münster in Richtung Wiesing unterwegs. An der Kreuzung in Richtung Bahnhof Münster bog der Mann links ab. In diesem Moment fuhr ein 52-jähriger Motorradlenker in die Kreuzung ein – es kam zur Kollision.