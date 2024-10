Besuchstour in Europa: Selenskyj von Starmer empfangen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag eine Tour durch die Hauptstädte der größten wichtigsten europäischen Staaten Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland begonnen. Am Vormittag wurde er am Londoner Regierungssitz in der Downing Street von Premierminister Keir Starmer mit einer Umarmung begrüßt. An der Unterredung sollte auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte teilnehmen.