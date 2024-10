Selenskyj im Rahmen seiner Europareise in Paris eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Rahmen seiner Tour durch mehrere europäische Hauptstädte am Donnerstag in Paris eingetroffen. Selenskyj werde dort von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen, teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Der ukrainische Präsident hatte zuvor den britischen Regierungschef Keir Starmer und NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London getroffen.

Selenskyj will später nach Rom reisen, wo er am Donnerstagabend die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und am Freitagmorgen Papst Franziskus treffen will. Am Freitag wird er zu einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin erwartet.