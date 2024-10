Trump zu keinem weiteren Fernsehduell mit Harris bereit

Nur wenige Stunden zuvor hatte der Fernsehsender Fox News die beiden Präsidentschaftskandidaten zu einem möglichen zweiten Schlagabtausch am 24. oder 27. Oktober eingeladen. Trump und Harris waren bereits am 10. September in einer ersten Fernsehdiskussion aufeinander getroffen.

Trumps Absage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten zeigen. Fox News erklärte in einer Stellungnahme, ein erneutes Aufeinandertreffen wäre "eine Gelegenheit für jeden Kandidaten, seine abschließenden Argumente zu präsentieren". Harris hatte die Kandidatur der Demokraten übernommen, nachdem der amtierende Präsident Joe Biden Ende Juni nach einem als zu schwach empfundenen Auftritt im TV-Duell gegen Trump zurückgetreten war. In der ersten Auseinandersetzung hatte Harris Trump mit einer Reihe von Angriffen auf seine Eignung für das Amt, seine Haltung zum Abtreibungsrecht und seine zahlreichen juristischen Probleme in die Defensive gedrängt.