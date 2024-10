Tötung im Tiroler Itter: Mordprozess gegen 31-Jährigen

Ein 31-Jähriger muss sich kommenden Montag vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen Mordes an einem 36-jährigen Bekannten verantworten. Ihm wird vorgeworfen, den Einheimischen im Oktober 2023 in dessen Wohnung in Itter (Bezirk Kitzbühel) mit Schnitt- und Stichverletzungen getötet zu haben. Über ein mögliches Motiv sowie über den Tathergang war indes nichts bekannt, weil der angeklagte Pole dazu bisher schwieg, sagte Landesgerichtssprecher Klaus Jenewein zur APA.