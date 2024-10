Ex-Richterin: Afghaninnen-Urteil bringt keinen Pull-Effekt

Der Europäische Gerichtshof hatte am Freitag auf Antrag des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) entschieden, dass bei Afghaninnen keine Einzelfallprüfung erforderlich ist, ob ihnen in ihrem Herkunftsland tatsächlich und spezifisch Verfolgung droht. Vielmehr kann die entsprechende Verfolgung angesichts des frauenverachtenden Taliban-Regimes in Afghanistan pauschal angenommen werden. Der Europarechtler Walter Obwexer warf dem EuGH vor, den Regierungen die Mittel zur Steuerung der Migration zu nehmen. Schlepper müssten nur noch schauen, dass sie Frauen in einen EU-Staat bringen. Diese würden dann ihre Kernfamilie nachholen, so Obwexer. Er forderte so wie die frühere Höchstgerichtspräsidentin und NEOS-Politikerin Irmgrad Griss einen "Wandel" in der Judikatur des EuGH.