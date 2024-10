Was die Kulturmeile in Schwaz – außer dem Kloster – am Nationalfeiertag so zeigt

Museen, Galerien und Sehenswürdigkeiten öffnen am 26. Oktober in Schwaz zum 20. Mal ihre Türen. Ein buntes Programm wurde organisiert, vom Klosterbesuch über Theater für Kinder und Erwachsene wird ein Rundgang der besonderen Art durch die Silberstadt geboten. Besonders am Herzen liegt den Schwazern auch an diesem Tag ihr Franziskanerkloster.