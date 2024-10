Kampf gegen Streif: Weltcup-Strecke rauf und hinunter

Kitzbühel – Die Ski-Stars werden die Streif bei den Hahnenkamm-Rennen erst Ende Jänner bezwingen, die besten Läufer sagen ihr bereits an diesem Samstag den Kampf an – und das in doppelter Manier. Bei der „World Extreme Run Challenge“ in Kitzbühel stellt man sich der berüchtigten Rennstrecke, sowohl bergauf als auch bergab. Rund 200 Teilnehmer sind dabei am Samstag (11 Uhr) bei der vierten Auflage am Start. Die Veranstaltung dient dem guten Zweck der Talente-Förderung und unterstützt mit dem Reingewinn soziale Sport-Projekte.