Fokus auf bezahlbaren Wohnraum legen

Im 1. Quartal 2024 wurden so wenige Baugenehmigungen erteilt wie seit mindestens 14 Jahren nicht mehr. „Die Auftragslage der Architektur- und Planungsbüros ist teilweise besorgniserregend. Was heute nicht geplant wird, kann morgen nicht genehmigt und in der Folge nicht gebaut werden“, warnt Patrick Weber, Landesinnungsmeister Bau Tirol. Diese Entwicklung verschärft die Wohnungsknappheit in Tirol und treibt die Preise weiter in die Höhe.