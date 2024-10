Abtasten möglicher Koalitionen: Nehammer will sein Versprechen halten

Die Einladungen an ÖVP und SPÖ sind noch nicht rausgegangen, hieß es am Donnerstag gegenüber der APA aus der FPÖ. Vor Mitte nächster Woche werde sich aber wohl nichts tun, die Gespräche sollen dann aktiv kommuniziert werden.

ÖVP-Chef Karl Nehammer legte sich am Abend in einer Videobotschaft fest: „Das, was ich vor der Wahl versprochen habe, halte ich auch nach der Wahl", sagte er, ohne konkret die Absage an eine Koalition mit den Freiheitlichen unter Herbert Kickl erneut auszusprechen.