Papst empfing Delegation des ÖSV und der Saalbach-WM

Vatikanstadt – Papst Franziskus hat am Donnerstag eine Delegation des Österreichischen Skiverbands und der WM in Saalbach-Hinterglemm bei einer Audienz im Vatikan empfangen. Begleitet wurde die Gruppe aus rund 100 Personen vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner und von der Präsidentin des Skiverbands Roswitha Stadlober. ÖSV-Funktionäre und ehemalige Ski-Stars, darunter Annemarie Moser-Pröll, Michael Walchhofer, Matthias Mayer und Alexandra Meissnitzer waren dabei.

Bei dem Treffen bezeichnete der Papst Österreich als Land "reich an majestätischen Bergen", das "hervorragende Möglichkeiten für den Alpinsport" biete. Das Treffen mit dem Papst fand in Hinblick auf die Ski-WM im Februar 2025 in Saalbach-Hinterglemm statt. Zugegen im Vatikan war daher auch WM-Sportchef Bartl Gensbichler.