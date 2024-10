Revitalisiertes Schmuckkastl an der Dörferstraße: Was im Rumer „Leitlhaus“ alles geplant ist

Senioren, Jugendliche und Vereine gleichermaßen sollen künftig im komplett neu gestalteten „Leitlhaus“ mitten in Rum Platz finden. Das ehemalige Bauernhaus wurde dafür um 2,4 Mio. Euro revitalisiert. Am Freitag erfolgt die feierliche Eröffnung, am Sonntag wartet ein Tag der offenen Tür.