Zagreb ausgeschaltet: Hypo darf vom Champions-League-Coup träumen

Da war es nur noch eine Hürde: In Zagreb fixierte der österreichische Volleyballmeister Hypo gestern den Aufstieg in die letzte Champions-League-Quali-Runde.

Zagreb – Nach dem fulminanten 3:0-Heimtriumph gegen Zagreb in der Olympiahalle vor einer Woche war man beim Hypo Tirol Volleyballteam am Donnerstag vor dem ersten Aufschlag um Ruhe bemüht. Der kroatische Gegner sei unter seinem Wert geschlagen worden. Der Weg zum Gewinn der nötigen zwei Sätze für den Aufstieg war dann aber nur kurz holprig.

Aller Anfang ist schwer – das war auch gestern bei Hypo der Fall. Schnell lag man in Satz eins mit mehr als fünf Punkten zurück, ehe eine starke Service-Serie von Robert Viiber den Umschwung einleitete. Zusätzliche Konzentrationsfehler der Kroaten in der „Primetime“ halfen beim Satzgewinn. Wer nun aber dachte, es würde für die Dunkelblauen leichter werden, der irrte sich. Denn diesmal war es Zagreb, das bei einem 18:20-Rückstand eine Serie hinlegte und auf 1:1 in Sätzen stellte.