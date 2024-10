Wegen Baumstamm gekentert: Kajakfahrer (24) kam im Defereggental ums Leben

Matrei in Osttirol – Ein 24-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Kajakunfall in Osttirol ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, stiegen drei erfahrene deutsche Kajakfahrer – zwei davon 24, einer 31 Jahre alt – am Nachmittag im Bereich der Bavaria Alm in St. Jakob im Defereggental in den Wildwasserfluss Schwarzach ein.