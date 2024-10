Straßenbahn und Auto kollidierten in Innsbruck: 85-Jähriger verletzt

Innsbruck – Ein Auto und eine Straßenbahngarnitur sind am Donnerstagnachmittag in Innsbruck aufeinandergeprallt, berichtet die Polizei. Eine 86-jährige Autofahrerin bog kurz nach 15 Uhr von der Reichenaucherstraße nach links in die Burghart-Breintner-Straße ein. Zeitgleich lenkte eine 40-jährige Straßenbahnfahrerin eine Doppelgarnitur aus dem dortigen Haltestellenbereich aus.