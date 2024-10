Feurige ÖFB-Elf zeigte Kasachstan in der Nations League die Grenzen auf

Das ÖFB-Team kehrte in der Nations League mit einem 4:0 gegen Kasachstan auf die Siegerstraße zurück. Es gab in Linz zwei Premieren, darunter das Teamdebüt für Ex-WSG-Kicker Michael Svoboda.

Linz – ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzte am Donnerstag in Sachen Startaufstellung gleich mehrere Zeichen: Salzburg-Goalie Alexander Schlager stand fünf Monate nach seiner Knieverletzung, die ihn auch die EM-Teilnahme als Nummer eins gekostet hatte, wieder im rot-weiß-roten Kasten. Und vorne durfte Freiburg-Legionär Junior Adamu beginnen – weil Rangnick dessen aggressives Anlaufen schon im Vorfeld gelobt hatte.

Nach zehn Minuten und einem zu riskanten Pass durch die Mitte tappten die Gäste aber in die Pressingfalle: Balljäger Seiwald bediente Baumgartner, der seine Rolle als Torgarant beim 1:0 (10.) untermauern konnte. Zwischen zwei weiteren Alutreffern durch Prass nach einer Flanke (18.) und Adamu nach starker Laimer-Vorarbeit (27.) lag ein ausgebliebener Elferpfiff von Schiri Robertson, der eine Shatskiy-Attacke an Baumgartner nicht als Strafstoß interpretierte (20.). Diese Meinung teilten nur wenige in der Raiffeisen-Arena.