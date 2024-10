Rückgang bei österreichischen Studierenden erwartet

Die Studierendenzahlen an Österreichs Hochschulen sind in den vergangenen Jahren weiter gestiegen, von 339.000 im Jahr 2018/19 auf zuletzt 348.000 (2022/23; ohne Mobilitätsstudierende). Die im aktuellen Universitätsbericht veröffentlichte Hochschulprognose 2023 der Statistik Austria geht auch weiter von einem leichten Plus aus, das liegt jedoch an Studierenden aus anderen Staaten. Der Anteil an Inskribierten mit österreichischer Staatsbürgerschaft dürfte nämlich zurückgehen.

Schon zwischen 2018/19 und 2022/23 gab es bei Studierenden mit österreichischer Staatsbürgerschaft ein Minus (von 252.000 auf 247.000). Zuwächse gab es unterm Strich nur, weil dieses von Studierenden aus Deutschland, der EU und Drittstaaten überkompensiert wurde. Bei diesen Gruppen wird in der Prognose nun auch weiter mit einem Plus gerechnet. Der Anteil Studierender mit österreichischer Staatsbürgerschaft wird dadurch voraussichtlich sinken, von zuletzt 71,1 Prozent auf 67,4 im Studienjahr 2041/42. Im selben Zeitraum erwartet die Statistik Austria auch, dass der Anteil Studierender an der 18- bis 23-jährigen Wohnbevölkerung sinkt, nämlich von 20,8 Prozent auf 18,9.