Rossi feiert mit Minnesota Wild gelungenen NHL-Auftakt

Der Vorarlberger Marco Rossi hat mit den Minnesota Wild einen erfolgreichen Saisonstart in der NHL gefeiert. Österreichs einziger Profi in der stärksten Eishockey-Liga der Welt jubelte am Donnerstag (Ortszeit) in St. Paul über einen 3:2-Heimsieg gegen die Columbus Blue Jackets. Der 23-jährige Stürmer stand im ersten von 82 Spielen im NHL-Grunddurchgang etwas mehr als 14 Minuten auf dem Eis, verzeichnete aber keinen Scorerpunkt.